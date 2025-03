Uber: partenariat avec Petco information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un nouveau partenariat avec Petco pour apporter sa large sélection d'articles essentiels pour animaux de compagnie à sa plateforme Uber Eats sur l'ensemble du territoire américain (hors Alaska et Hawaii).



À partir de ce jour, les propriétaires d'animaux pourront ainsi acheter les produits de Petco (accessoires, jouets, friandises...) directement via l'application Uber Eats, avec des options de livraison pratiques qui s'adaptent à leurs emplois du temps.



Par ce partenariat, Petco offre à ses clients un accès encore plus large à ses produits, grâce à la commodité de la livraison le jour même, tandis qu'Uber Eats renforce ses offres de livraison de produits de grande consommation au-delà de l'alimentaire.





Valeurs associées UBER TECH 75,040 USD NYSE +1,21%