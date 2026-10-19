Uber obtient gain de cause dans sa demande visant à faire rejeter le recours collectif intenté au Royaume-Uni par les chauffeurs de « black cabs »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des poursuites judiciaires reprochent à Uber d'avoir fourni des informations trompeuses pour l'obtention d'une licence

* Le juge estime que les plaignants ont dépassé le délai de six ans prévu pour intenter une action

* Uber comparaîtra à nouveau devant le tribunal la semaine prochaine dans le cadre d’un autre litige fiscal au Royaume-Uni

(Ajout d'informations contextuelles et de détails tirés du jugement aux paragraphes 3, 5 à 9)

Uber UBER.N a obtenu lundi gain de cause dans sa demande de rejet de deux actions en justice liées, visant à obtenir environ 340 millions de livres sterling (453 millions de dollars) et intentées par des milliers de chauffeurs de taxis londoniens traditionnels et deux anciennes sociétés de VTC.

L’application de VTC a été poursuivie en 2024 suite à des allégations concernant la manière dont elle avait obtenu une licence d’exploitation de véhicules de transport privé dans la capitale britannique, les plaignants affirmant qu’Uber avait fourni des « informations trompeuses et inexactes » à Transport for London.

Les actions en justice intentées devant la Haute Cour de Londres visaient à obtenir près de 200 millions de livres sterling de dommages-intérêts pour environ 13 000 chauffeurs de taxis londoniens, tandis qu’un plaignant agissant au nom de deux sociétés aujourd’hui disparues, Kabbie et Iride, réclamait environ 140 millions de livres sterling.

Uber a nié ces allégations et a également fait valoir que les actions en justice ont été intentées après l’expiration du délai de prescription de six ans prévu pour ce type de recours, ce qui signifie qu’elles devaient être rejetées.

Le juge Simon Birt a indiqué dans une décision écrite que les plaignants auraient pu découvrir la tromperie alléguée avant 2018, soit six ans avant le dépôt des plaintes, et a rejeté les demandes pour cause de prescription sans examiner le fond de l’affaire.

“Nous sommes ravis que le tribunal ait rejeté l’intégralité de ces plaintes dans les plus brefs délais et que la décision rendue aujourd’hui ait définitivement clos ces affaires héritées du passé”, a déclaré un porte-parole d’Uber.

Les poursuites portaient sur les informations fournies par Uber à Transport for London lors de l’obtention de sa première licence d’opérateur de VTC en 2012. Depuis, l’entreprise a capté une grande partie de la clientèle des chauffeurs de « black cabs » traditionnels.

“Nous sommes évidemment très déçus et nous examinons, avec notre équipe juridique, toutes les options qui s’offrent aux chauffeurs de taxi plaignants”, a déclaré un porte-parole de RGL Management, qui a géré ces actions en justice pour le compte des plaignants.

La décision rendue lundi précède une affaire encore plus importante impliquant Uber à Londres la semaine prochaine, lorsque l’entreprise affrontera l’administration fiscale britannique dans un litige fiscal portant sur plus d’un milliard de livres sterling .