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Uber obtient gain de cause dans sa demande de rejet d'un recours collectif au Royaume-Uni par des chauffeurs de taxis noirs
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 11:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N a annoncé lundi avoir obtenu gain de cause dans sa demande visant à faire rejeter deux actions en justice liées, d’une valeur totale d’environ 340 millions de livres sterling (453 millions de dollars), intentées par des milliers de chauffeurs de « black cabs » londoniens et deux anciennes sociétés de VTC.

L'application de VTC avait été poursuivie en justice en 2024 suite à des allégations concernant la manière dont elle avait obtenu une licence d'exploitation de véhicules de transport privé dans la capitale britannique, les plaignants affirmant qu'Uber avait fourni des « informations trompeuses et inexactes » à Transport for London.

Uber a nié ces allégations et a également fait valoir que les actions en justice avaient été intentées après l’expiration du délai de prescription de six ans prévu pour ce type de plainte, ce qui signifie qu’elles devraient être rejetées.

Une copie de la décision de la Haute Cour n’était pas immédiatement disponible.

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