Uber, Lyft, Grab gagnent du terrain après que Nvidia a dévoilé les outils Alpamayo

6 janvier - ** Les actions des sociétés de covoiturage Uber UBER.N , Lyft LYFT.O et Grab GRAB.O augmentent après que Nvidia NVDA.O a annoncé la famille d'outils Alpamayo pour le développement de véhicules autonomes

** Alpamayo est un portefeuille de modèles d'intelligence artificielle open-source, d'outils de simulation et d'ensembles de données conçus pour permettre une conduite autonome "basée sur le raisonnement"

** UBER en hausse de 6 % à 85,60 $; l'action a augmenté de 35,5 % en 2025

** LYFT augmente de 4,1 % à 19,94 $; l'action a gagné 50,2 % en 2025

** Les actions cotées en bourse de la société singapourienne Grab augmentent de 3,2% à 5,25 dollars; l'action a augmenté de 5,7% en 2025