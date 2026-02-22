JO 2026/Hockey sur glace- Les États-Unis battent le Canada en prolongation pour remporter l'or

Hockey sur glace - Cérémonie de victoire masculine

‌Les hockeyeurs américains ont ​remporté dimanche la médaille d'or en hockey sur glace en ​prenant le meilleur sur le Canada (2-1) ​lors de la ⁠finale des Jeux olympiques ‌de Milan-Cortina.

Les hockeyeurs américains ont dû attendre la ​prolongation ‌pour décrocher leur troisième médaille ⁠d'or, la première depuis 1980, grâce à un but ⁠de Jack ‌Hughes.

Cette confrontation en finale ⁠des Jeux était ‌attendue entre les deux ⁠meilleures équipes du monde qui ⁠étaient ‌composées de stars du championnat nord-américain ​de la ‌NHL pour la première fois en douze ​ans.

Ils imitent les hockeyeuses américaines qui ont ⁠remporté jeudi l'or en finale face au Canada sur le même score et après prolongation également.

(Trevor Stynes; version française ​Zhifan Liu)