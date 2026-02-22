JO 2026/Hockey sur glace- Les États-Unis battent le Canada en prolongation pour remporter l'or

Hockey sur glace - Cérémonie de victoire masculine
Les hockeyeurs américains ont remporté dimanche la médaille d'or en hockey sur glace en prenant le meilleur sur le Canada (2-1) lors de la finale des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Les hockeyeurs américains ont dû attendre la prolongation pour décrocher leur troisième médaille d'or, la première depuis 1980, grâce à un but de Jack Hughes.
Cette confrontation en finale des Jeux était attendue entre les deux meilleures équipes du monde qui étaient composées de stars du championnat nord-américain de la NHL pour la première fois en douze ans.
Ils imitent les hockeyeuses américaines qui ont remporté jeudi l'or en finale face au Canada sur le même score et après prolongation également.
(Trevor Stynes; version française Zhifan Liu)
