Uber lance une offre publique d'achat sur la société allemande Delivery Hero

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Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur la société allemande de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE , proposant 41,50 euros (47,58 dollars) en espèces par action, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires allemandes.

(1 dollar = 0,8722 euro)