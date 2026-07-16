Uber lance une offre publique d'achat sur la société allemande Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur la société allemande de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE , proposant 41,50 euros (47,58 dollars) en espèces par action, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires allemandes.
(1 dollar = 0,8722 euro)
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