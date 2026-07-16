Uber lance une offre de 14,8 milliards de dollars sur Delivery Hero afin de créer une plateforme mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Opération visant à créer une plateforme couvrant 99 pays

* L'offre représente une prime de 34% par rapport au cours moyen de l'action Delivery Hero sur trois mois

* Le cours de l'action Delivery Hero recule après l'ouverture

(Ajout de détails aux paragraphes 2, 8 à 13 et 17) par Miranda Murray

Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE qui valorise la société allemande de livraison de repas à 14,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et donnerait naissance à la plus grande entreprise de livraison de repas au monde hors de Chine.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la société américaine de VTC visant à renforcer sa présence mondiale dans le secteur de la livraison de repas, alors qu'elle fait face à une concurrence de plus en plus intense de la part de concurrents tels que DoorDash DADH.O , qui se développe de manière agressive à l'étranger.

Cette opération permettrait de créer une plateforme couvrant 99 pays, avec une valeur brute des marchandises pro forma combinée de 236 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2025, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Uber, qui a subordonné l'acquisition à un seuil d'acceptation minimum de 50% plus une action, proposera 41,50 € (47,58 $) en espèces par action.

Cette offre représente une prime d’environ 34% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action Delivery Hero sur les trois mois précédant l’annonce du rachat, a précisé la société.

Les actions de Delivery Hero, qui ont clôturé à 38,18 € mercredi, ont progressé d’environ 5.7% lors des échanges avant l’ouverture à Francfort, mais ont reculé peu après l’ouverture et s’échangeaient en baisse d’environ 1% à 07h27 GMT.

ÉLARGISSEMENT DE LA PRÉSENCE

L'acquisition de Delivery Hero permettrait d'étendre le réseau de livraison de repas d'Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais attirerait également l'attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement des activités des deux entreprises.

Dans le cadre de cet accord, Delivery Hero a accepté de céder une partie de ses activités, couvrant 14 marchés, à la société d’investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d’euros.

Cette cession vise à remédier au chevauchement des activités des deux entreprises et pourrait faciliter l’obtention des autorisations réglementaires.

De son côté, Uber s’est engagé à investir 2 milliards d’euros en Allemagne d’ici 2031 et a accepté de conserver le siège social de Delivery Hero à Berlin ainsi que ses effectifs jusqu’en 2029 au moins.

Le directoire et le conseil de surveillance de Delivery Hero ont déclaré soutenir cette proposition et avoir l’intention de recommander aux actionnaires d’accepter l’offre après avoir examiné le document d’offre officiel.

UNIR LEURS FORCES EST “LA BONNE DÉCISION”

“Le secteur de la livraison de repas est très concurrentiel et dépend de la taille de l’entreprise”, a déclaré Kristin Skogen Lund, présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero.

“S’associer dès maintenant à un partenaire solide est la bonne décision pour Delivery Hero afin de garantir au mieux sa compétitivité future.”

L’opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l’année prochaine.

Delivery Hero a confirmé mardi qu’il était en négociations avancées avec Uber concernant une éventuelle offre de rachat.

L'actionnaire majoritaire Prosus a accepté de céder sa participation d'un peu moins de 17% dans la société de livraison de repas, selon Uber, qui détenait déjà une exposition de près de 37% des actions de Delivery Hero, notamment par le biais de produits dérivés.

La participation économique totale d'Uber dans Delivery Hero s'élèverait à plus de 53% après l'engagement d'offre publique d'achat.

(1 dollar = 0,8722 euro)