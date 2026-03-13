 Aller au contenu principal
Uber lance un service de robotaxi avec Motional à Las Vegas
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:24

Uber et Motional, un leader de la technologie des véhicules autonomes majoritairement détenu par Hyundai Motor, lancent un service de robotaxi à Las Vegas.

Le robotaxi IONIQ 5 a été créé grâce au partenariat entre Motional et Hyundai Motor Group. C'est l'un des premiers véhicules autonomes certifiés selon les normes fédérales américaines de sécurité des véhicules motorisés (FMVSS).

Le service sera disponible dans un premier temps à des emplacements désignés le long de Las Vegas Boulevard, y compris dans les zones de covoiturage au Resorts World Las Vegas et à l'Encore au Wynn Las Vegas ainsi que Westgate Las Vegas Resort & Casino et dans le centre-ville de Las Vegas et dans tout le quartier commerçant de Town Square près de l'aéroport.

Si une assistance est nécessaire à tout moment pendant un trajet, les passagers auront accès à un accompagnement humain disponible via l'application Uber.

" Cette étape reflète notre engagement commun à introduire des véhicules autonomes d'une manière qui priorise la sécurité, augmente la fiabilité et élargit l'accès à davantage d'options de conduite pour nos clients. " a déclaré Sarfraz Maredia, président de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.

