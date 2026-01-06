Uber lance un robotaxi avec Lucid et Nuro
Selon la plateforme de services de mobilité, il s'agira du robotaxi "le plus luxueux du secteur, offrant aux passagers une expérience habitacle sans précédent", avec entre autres une expérience intuitive à bord, ainsi qu'une configuration polyvalente et spacieuse.
Lucid, Nuro et Uber annoncent aussi que les essais autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape importante dans le développement et la validation du service de robotaxi avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.
Nuro dirige les essais utilisant des prototypes supervisés par des opérateurs de véhicules autonomes. En attendant la validation finale, la production de ce robotaxi devrait commence dans l'usine Lucid en Arizona plus tard cette année.
