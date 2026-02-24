Dans le bunker où Zelensky a organisé la riposte à l'invasion russe en 2022

Image tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 24 février 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky traversant son bunker tout en prononçant un discours vidéo à Kiev ( Servuce de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Un dédale de tunnels souterrains dans le centre de Kiev, un bunker transformé en siège du gouvernement: le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posté mardi une vidéo montrant pour la première fois l'endroit où a été organisée la riposte à l'invasion russe, commencée il y a quatre ans jour pour jour.

"C'est dans ce bureau, cette petite pièce du bunker de la rue Bankova (adresse du siège de la présidence, ndlr), que j'ai tenu mes premières conversations avec les dirigeants du monde entier au début de la guerre", raconte M. Zelensky, dans la vidéo de 19 minutes.

"C'est ici que j'ai parlé avec Joe Biden et que je lui ai dit que j'avais besoin de munitions, pas d'un taxi", rappelle-t-il, une réplique devenue célèbre alors que le président américain de l'époque proposait à son homologue ukrainien de l'exfiltrer.

Le bunker est un vaste abri de l'ère soviétique, avec des tunnels éclairés aux néons, des salles de réunion, et des pièces réservées à chaque branche du pouvoir: présidence, gouvernement, parlement.

Image tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 24 février 2026, montrant le bunker du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Il se trouve sous le complexe présidentiel - plusieurs bâtiments entourés d'une muraille - coincé entre immeubles résidentiels et autres structures gouvernementales dans le centre-ville-.

Depuis le début de l'invasion, l'ensemble du quartier gouvernemental est interdit d'accès et entouré de plusieurs lignes de check-points militaires.

Le siège de la présidence, édifice monumental au style néoclassique typique de l'époque soviétique et souvent baptisé "stalinien" date des années 1930, quand l'Ukraine faisait partie de l'URSS.

Dans le passé, le site avait notamment abrité le siège du parti communiste de l'Ukraine soviétique.

- Vestiges de la guerre froide -

Dès le début de son mandat présidentiel en 2019, Volodymyr Zelensky, comme plusieurs de ses prédécesseurs, critiquait l'atmosphère oppressante du site et projetait de transférer son administration vers un lieu plus moderne et transparent.

Image tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 24 février 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressant à la nation depuis son bunker à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Mais avec le déclenchement de la guerre, les infrastructures héritées de l'ère soviétique, rappelant la guerre froide, se sont révélées étonnamment utiles. D'autant que le quartier a été touché à plusieurs reprises par des frappes russes ces dernières années.

Surtout que, selon l'équipe du président, Volodymyr Zelensky a été visé par plus de dix tentatives d'assassinat depuis 2022.

Des journalistes de l'AFP ont entendu à plusieurs reprises des échanges de tirs à proximité de la présidence le premier jour de l'invasion en 2022.

Certaines sources ont affirmé à l'AFP qu'un véhicule chargé d'explosifs aurait également tenté de pénétrer l'enceinte de l'administration présidentielle ce jour-là.

Aujourd'hui, dans chacune des pièces du bunker, on voit une dizaine de chaises, un écran télé et des drapeaux ukrainiens.

Des câbles électriques courent le long des murs, ainsi que des tuyaux de gaz, et des boitiers électriques sont fixés au plafond.

Seules taches de couleur, des panneaux bleu et jaune -les couleurs de l'Ukraine- indiquent le chemin dans ce labyrinthe, et des signaux lumineux verts montrent les sorties de secours.

Zelensky, qui mesure environ 1,70 m, doit se baisser en empruntant certains tunnels dans la vidéo.

Dans le couloir menant à l'épaisse porte métallique donnant accès à l'administration présidentielle, est affichée une grande carte du pays surmontée d'une colombe blanche et d'une phrase: "Que Dieu sauve l'Ukraine".

Image tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 24 février 2026, montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky traversant son bunker à Kiev ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

"Ici travaillait notre équipe, le gouvernement, ici se faisait la coordination quotidienne avec les militaires, ici se déroulaient les appels téléphoniques, tout ce qui était nécessaire pour que l'Ukraine résiste", déclare M. Zelensky.

"Les armes devaient être livrées. Les médicaments et la nourriture devaient être acheminées vers les villes bloquées par l'ennemi", ajoute-t-il.

La vidéo a été postée le jour du quatrième anniversaire de l'invasion russe à grande échelle contre son voisin ukrainien.

Conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, l'offensive massive russe a fait au moins des centaines de milliers de morts et de blessés. Elle a aussi suscité un bouleversement géopolitique, poussant de nombreux pays européens à multiplier leurs dépenses militaires, en vue d'un possible affrontement contre la Russie.

Les négociations diplomatiques entre Kiev et Moscou amorcées en 2025 sous l'égide des Etats-Unis n'ont, pour l'heure, pas permis d'arrêter les combats.