La confiance des consommateurs américains en légère hausse en février

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

La confiance des consommateurs a légèrement rebondi en février aux États-Unis, faisant mieux que les attentes du marché, selon un baromètre de référence publié mardi.

L'indice mesurant cette confiance, publié par l'association professionnelle Conference Board, a progressé de 2,2 points, pour s'établir à 91,2 points, après avoir atteint son point le plus bas depuis mai 2014 le mois précédent.

C'est un peu mieux que les attentes des analystes, qui tablaient sur un indice se dégradant encore un peu, à 88,6 points, selon le consensus publié par MarketWatch.

"La confiance a rebondi au mois de février grâce à une amélioration des attentes des consommateurs pour l'avenir", a souligné le chef économiste du Conférence Board, Dana Peterson, mais "l'indice reste bien en deçà de son pic sur ces quatre dernières années, atteint en novembre 2024".

Dans le détail, le sous-indice concernant la situation économique actuelle a continué de se dégrader alors que les attentes pour l'avenir se sont légèrement améliorées, même si elles restent à des niveaux particulièrement faibles.

Par tranche d'âge, les plus jeunes sont plus optimistes alors que l'indicateur fait état d'une baisse de confiance particulièrement marquée pour les plus de 55 ans.

Parmi les raisons de cette inquiétude, "les prix, l'inflation et le coût de la vie restent la principale préoccupation des consommateurs. Les références au commerce et à la politique ont également augmenté, mais celles relatives au marché du travail sont en baisse légère", a détaillé M. Peterson.

Le sondage a été réalisé avant la décision de la Cour suprême vendredi d'annuler une part importante des droits de douane mis en place par le président américain Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche.

De nouvelles surtaxes de 10% sont entrées en vigueur mardi, jusqu'à la fin du mois de juillet, pour remplacer les droits de douane annulés. Durant le weekend M. Trump a menacé de les monter à 15%, sans pour l'instant passer à l'acte.

Si le niveau d'inquiétude reste élevé, "les consommateurs n'envisagent pas de ralentir leurs dépenses personnelles", ont souligné les économistes d'Oxford Economics dans une note, "en partie du fait de l'amélioration des revenus des consommateurs les plus âgés et les plus riches. Les revenus faibles ou moyens continuent de souffrir".