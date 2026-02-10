France-Coup d'envoi du chantier d'une 4e gigafactory malgré un marché incertain

ProLogium a donné mardi le coup d'envoi officiel du chantier de son usine de batteries à Dunkerque (Nord), dotant la France d'une quatrième gigafactory malgré les incertitudes entourant toujours la vitesse de décollage du marché des véhicules électriques.

Stellantis STLAM.MI a annoncé vendredi dernier, au prix de charges exceptionnelles massives, une révision à la baisse de ses ambitions 100% électriques, tandis que le fabricant de batteries ACC a annoncé le lendemain l'abandon de deux projets de gigafactories en Allemagne et en Italie.

"Nous proposons une technologie différente, une solution de batterie différente", a dit à Reuters Vincent Yang, fondateur et PDG du groupe taïwanais ProLogium Technology.

Contrairement aux batteries lithium-ion dites liquides sortant des trois autres gigafactories françaises - ACC à Douvrin, AESC Envision à Douai et Verkor à Dunkerque - les batteries céramiques au lithium de ProLogium utilisent un électrolyte solide.

Plus facile à industrialiser, cette technologie offre aussi une densité énergétique plus élevée, permettant de réduire le poids et le coût de la batterie et de répondre pour de bon, selon Vincent Yang, aux inquiétudes des automobilistes sur le prix et l'autonomie des véhicules non-thermiques.

"Et nous ne nous concentrons pas seulement sur les voitures électriques, mais avons aussi en tête d'autres marchés émergents, parmi lesquelles l'aérospatiale et les robots", a poursuivi le PDG de ProLogium.

Si de nombreux projets de batteries solides sont en cours de développement aux quatre coins du monde, la perspective de voir cette technologie concurrencer l'ultra-dominant lithium-ion liquide avec une production de masse n'est pas envisagée avant l'horizon 2030.

La production de la gigafactory de ProLogium doit commencer en 2028 à hauteur de 0,8 GWh, avec une montée prudente en capacité en 2029 pour atteindre 4GWh en 2030 et 12 GWh en 2032. Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir également réservé des espaces au port de Dunkerque pour une extension future et une capacité pouvant atteindre à long terme 48 GWh, en fonction de la demande du marché.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)