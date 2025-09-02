Uber intègre Best Buy à sa plateforme Uber Eats
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 14:54
À compter de ce jour, les clients de Best Buy peuvent ainsi commander une vaste gamme d'appareils électroniques, d'électroménagers et d'articles technologiques essentiels sur l'application Uber Eats.
Qu'il s'agisse d'écouteurs, de chargeurs, d'ordinateurs portables, d'équipements de jeu ou de petits électroménagers, ils pourront désormais profiter de la commodité de la livraison sur demande ou des dépôts programmés.
'Grâce à ce partenariat, Uber Eats et Best Buy permettent aux clients d'accéder plus facilement que jamais aux dernières technologies, qu'il s'agisse d'une nécessité ou de quelque chose d'amusant', commente Hashim Amin, responsable de l'épicerie et de la vente au détail pour l'Amérique du Nord chez Uber.
Valeurs associées
|93,115 USD
|NYSE
|-0,76%
