Uber intègre Best Buy à sa plateforme Uber Eats

(Zonebourse.com) - Uber Technologies fait part d'un nouveau partenariat avec Best Buy qui intègre à sa plateforme, les articles de plus de 800 magasins de la chaine d'électronique grand public aux Etats-Unis, pour une livraison sur demande.



À compter de ce jour, les clients de Best Buy peuvent ainsi commander une vaste gamme d'appareils électroniques, d'électroménagers et d'articles technologiques essentiels sur l'application Uber Eats.



Qu'il s'agisse d'écouteurs, de chargeurs, d'ordinateurs portables, d'équipements de jeu ou de petits électroménagers, ils pourront désormais profiter de la commodité de la livraison sur demande ou des dépôts programmés.



'Grâce à ce partenariat, Uber Eats et Best Buy permettent aux clients d'accéder plus facilement que jamais aux dernières technologies, qu'il s'agisse d'une nécessité ou de quelque chose d'amusant', commente Hashim Amin, responsable de l'épicerie et de la vente au détail pour l'Amérique du Nord chez Uber.





