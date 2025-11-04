Uber glisse, prévoit un bénéfice ajusté au quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la plateforme de transport et de livraison Uber Technologies UBER.N perdent 2,4 % à 97,30 $ avant le marché

** UBER prévoit un Ebitda ajusté au 4ème trimestre compris entre 2,41 et 2,51 milliards de dollars, dont le point médian est légèrement inférieur aux attentes de 2,48 milliards de dollars

** UBER prévoit des réservations brutes au 4ème trimestre entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 52 milliards de dollars - données LSEG

** La société déclare que les réservations brutes du troisième trimestre s'élevaient à 49,74 milliards de dollars, contre des estimations de 48,73 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 20 % pour atteindre 13,47 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 13,28 milliards de dollars

** Au troisième trimestre, le segment de la livraison a enregistré une hausse des ventes de 29 %, dépassant l'augmentation de 20 % du chiffre d'affaires de la mobilité et la croissance stable de la division du fret

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 65% cette année