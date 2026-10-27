Uber étoffe son offre sur Uber Eats avec les magasins Key Food

Uber Technologies et Key Food Stores Co-Operative, une chaîne de supermarchés familiaux, annoncent un partenariat permettant à plus de 300 magasins membres de Key Food, situés dans le nord-est des États-Unis et en Floride, de proposer leurs produits en livraison sur Uber Eats.

Ce partenariat s'inscrit dans la poursuite des investissements d'Uber Eats dans les secteurs de l'alimentation et de la distribution, alors que la plateforme continue d'étendre sa présence à travers les Etats-Unis en collaborant avec des enseignes de supermarchés nationales et régionales.

Les consommateurs américains peuvent désormais faire leurs courses directement depuis l'application Uber Eats auprès des magasins participants du réseau Key Food, notamment sous les enseignes Key Food, Food Universe, SuperFresh, The Food Emporium et Food Dynasty, entre autres.

Ils ont accès à une large sélection de fruits et légumes frais, de viandes, de produits de la mer, de produits d'épicerie et d'articles ménagers, avec la possibilité de choisir entre une livraison à la demande ou programmée, ajoute la plateforme de mise en relation pour les services de mobilité et de livraison.