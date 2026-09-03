Uber et Wayve lancent leurs trajets autonomes à Londres

Uber Technologies et Wayve annoncent le lancement de trajets autonomes supervisés à Londres, marquant la première mise à disposition de trajets autonomes au Royaume-Uni. A partir de ce jeudi, les Londoniens demandant un UberX, Uber Electric ou Uber Comfort pourront se voir attribuer une course Wayve.

Les clients auxquels une voiture Wayve sera attribuée voyageront à bord d'un véhicule Ford Mustang Mach-E entièrement électrique, équipé du Wayve AI Driver. L'expérience embarquée, conçue par Uber, propose des écrans interactifs disponibles en 64 langues, sur lesquels les passagers peuvent commencer leur trajet et consulter l'itinéraire prévu du véhicule.

Ce nouveau service démarre avec un nombre réduit de véhicules au cours de cette phase initiale. Les deux partenaires prévoient d'accroître progressivement leur nombre, en fonction de la demande des usagers, de leur niveau de préparation et de l'évolution de la réglementation.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la plateforme américaine et Wayve, qui comprend un investissement visant à déployer des véhicules équipés de la technologie Wayve sur le réseau Uber dans 12 marchés à travers le monde, en commençant par Londres.