 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber et Wayve lancent leurs trajets autonomes à Londres
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 08:40
Ajouter Boursorama à vos sources

Uber Technologies et Wayve annoncent le lancement de trajets autonomes supervisés à Londres, marquant la première mise à disposition de trajets autonomes au Royaume-Uni. A partir de ce jeudi, les Londoniens demandant un UberX, Uber Electric ou Uber Comfort pourront se voir attribuer une course Wayve.

Les clients auxquels une voiture Wayve sera attribuée voyageront à bord d'un véhicule Ford Mustang Mach-E entièrement électrique, équipé du Wayve AI Driver. L'expérience embarquée, conçue par Uber, propose des écrans interactifs disponibles en 64 langues, sur lesquels les passagers peuvent commencer leur trajet et consulter l'itinéraire prévu du véhicule.

Ce nouveau service démarre avec un nombre réduit de véhicules au cours de cette phase initiale. Les deux partenaires prévoient d'accroître progressivement leur nombre, en fonction de la demande des usagers, de leur niveau de préparation et de l'évolution de la réglementation.

Ce lancement s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la plateforme américaine et Wayve, qui comprend un investissement visant à déployer des véhicules équipés de la technologie Wayve sur le réseau Uber dans 12 marchés à travers le monde, en commençant par Londres.

Valeurs associées

UBER TECH
76,455 USD NYSE +1,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Naftogaz est visible à Kiev
    Oslo saisit un navire russe invoquant une créance de l'Ukrainien Naftogaz
    information fournie par Reuters 03.09.2026 09:32 

    La Norvège a saisi un ‌navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une ​indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à plat
    information fournie par AFP 03.09.2026 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain. Dans les premiers ... Lire la suite

  • Vue aérienne du village de Syabrubesi dans le district de Rasuwa au Népal, le 31 août 2026 ( AFP / Prabin Ranabhat )
    Après la catastrophe, le Népal meurtri plaide pour la justice climatique
    information fournie par AFP 03.09.2026 09:05 

    Lorsqu'il a vu le mur d'eau, de glace et de débris s'engouffrer dans la vallée et anéantir son village la semaine dernière, Pemba Chhring Tamang a rapidement compris que sa vie, sur les pentes népalaises de l'Himalaya, ne serait plus jamais la même. "Nous avions ... Lire la suite

  • ia et bourse (Crédits: Adobe Photos Stock)
    L'IA générera-t-elle des rendements à la hauteur des investissements engagés ?
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 03.09.2026 09:04 

    Par Jack Janasiewicz, Gérant de portefeuille, Natixis IM Solutions Depuis deux ans, le débat autour de l'IA se concentre sur une question : les investissements massifs consacrés aux infrastructures pourront-ils générer des rendements suffisants pour être rentabilisés ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,05 -0,35%
SOITEC
128,5 +14,73%
2CRSI
27,8 -1,07%
CAC 40
8 258,01 -0,27%
HAFFNER ENERGY
0,569 +0,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank