Uber et Postmates concluent un accord de 2.65 milliards de dollars-Bloomberg

6 juillet (Reuters) - Uber Technologies UBER.N a conclu un accord de 2.65 milliards de dollars (2.35 milliards d'euros) pour acheter l'application de livraison de nourriture Postmates Inc, a rapporté Bloomberg dimanche soir, citant des personnes proches du dossier. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration d'Uber et pourrait être annoncé dès lundi,selon Bloomberg qui ajoute que Pierre-Dimitri Gore-Coty, chef de l'entreprise de livraison de nourriture d'Uber, Uber Eats, devrait continuer à gérer l'activité de livraison combinée. Uber et Postmates n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La semaine dernière, Postmates avait relancé les plans d'une offre publique initiale à la suite d'un accord dans le secteur des services de livraison de nourriture en ligne aux États-Unis, ce qui a suscité un intérêt pour l'acquisition de l'entreprise. Uber prévoyait également d'acquérir Grubhub Inc GRUB.N via son activité Uber Eats, mais a renoncé, Just Eat Takeaway.com NV TKWY.AS ayant finalement conclu un accord de 7,3 milliards de dollars le mois dernier pour acheter la société américaine de livraison de nourriture en ligne. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées JUST EAT TAKEAW Euronext Amsterdam 0.00% UBER TECH NYSE +0.76%