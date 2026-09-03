Uber et la société spécialisée dans l'IA Wayve lancent les premiers robotaxis de Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N a lancé jeudi à Londres un service de trajets autonomes utilisant une technologie d'intelligence artificielle développée par la société britannique Wayve, faisant ainsi de la ville la deuxième en Europe, après Zagreb, où l'entreprise propose des robotaxis.

Voici plus de détails:

* Dans un premier temps, un opérateur agréé sera présent à bord pour surveiller le véhicule avant que les trajets entièrement sans conducteur ne commencent à terme, ont indiqué les entreprises.

* Les passagers qui commandent un UberX, un Uber Comfort ou un Uber Electric pourraient se voir attribuer une Ford Mustang Mach-E équipée de la technologie Wayve, sans frais supplémentaires.

* Moins de 20 véhicules seront disponibles lors du lancement.

* Des obstacles réglementaires subsistent avant que des services entièrement sans conducteur puissent être lancés à Londres, notamment des retards au sein de l’organisme d’autorisation Transport for London.

* Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome chez Uber, a déclaré que ce lancement permettrait de "renforcer la crédibilité auprès des consommateurs ainsi qu’auprès du gouvernement".

* La ministre britannique des Transports, Heidi Alexander, a déclaré: "Il s’agit d’une étape majeure pour l’avenir des transports à Londres, car l’innovation britannique permet d’introduire cette technologie sur nos routes et d’offrir davantage de choix aux passagers."

* Le « AI Driver » de Wayve apprend de ses expériences à l’instar d’un conducteur humain, ce qui lui permet de s’adapter à de nouvelles routes, à de nouveaux véhicules, aux conditions météorologiques et aux différentes villes, ont précisé les entreprises.

* Uber s’est associé à Wayve en 2024, notamment par le biais d’un investissement, dans le but d’utiliser à l’avenir des véhicules équipés de la technologie Wayve sur plusieurs marchés.

* Alex Kendall, directeur général et cofondateur de Wayve, a déclaré: "Nous sommes fiers de présenter pour la première fois au public le conducteur IA de Wayve ici même à Londres, notre ville d'origine et l'un des environnements de conduite les plus complexes au monde."