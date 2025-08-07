Uber en pourparlers avec des banques et des sociétés de capital-investissement pour financer l'expansion des robots-axis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Uber présente trois modèles d'entreprise pour sa stratégie robotaxi

*

Selon le directeur financier, les investissements dans le robotaxi seront modestes par rapport au rendement du capital

*

Les investissements devraient porter leurs fruits, mais la rentabilité ne sera pas au rendez-vous, selon les investisseurs

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 7 et 9) par Akash Sriram

Uber UBER.N est en pourparlers avec des sociétés de capital-investissement et des banques afin d'obtenir des fonds pour développer son activité de robotaxi, a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi, alors que le géant du covoiturage parie sur un déploiement massif de la technologie naissante et très scrutée.

Uber, qui propose des robots taxis de Waymo, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a renforcé sa position dans le secteur des taxis autonomes grâce à des partenariats avec des constructeurs automobiles tels que Volkswagen VOWG.DE et Lucid LCID.O , tout comme Tesla TSLA.O cherche à développer son activité naissante de robots taxis.

Mercredi, M. Khosrowshahi a présenté ces rapprochements comme faisant partie d'un plan plus large qui implique trois modèles commerciaux de robotaxis: payer un taux fixe aux partenaires qui possèdent ces véhicules, partager les revenus avec les opérateurs de flottes et posséder des véhicules tout en concédant des licences de logiciels pour la technologie d'auto-conduite.

"Nous discutons avec des acteurs du capital-investissement, nous avons discuté avec des banques", a déclaré le directeur général. "Une fois que nous aurons prouvé le modèle de revenus, combien ces voitures peuvent générer sur une base journalière, il y aura beaucoup de financement à distribuer."

Pour l'instant, Uber a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser une partie "modeste" de ses quelque 7 milliards de dollars de flux de trésorerie annuels pour financer les déploiements. Elle pourrait également vendre des participations minoritaires dans des entreprises pour faciliter l'expansion.

Les analystes ont déclaré que le déploiement massif de robotaxis pourrait réduire les coûts d'exploitation d'Uber, qui dépend des chauffeurs, et augmenter sa rentabilité.

L'entreprise propose des robotsaxis Waymo sur son application de covoiturage à Austin, au Texas, et à Atlanta, en Géorgie. En avril, Uber a conclu un accord avec Volkswagen pour des milliers de camionnettes électriques autonomes aux États-Unis au cours de la prochaine décennie.

En juillet, Uber a également conclu un partenariat de 300 millions de dollars avec , qui lui permettra de déployer plus de 20 000 taxis autonomes, fabriqués par la startup Lucid et équipés de la technologie de conduite autonome de Nuro, sur une période de six ans.

Malgré un contrôle réglementaire rigoureux, des doutes quant à une adoption plus large et des coûts élevés qui ont contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs portes, Tesla et Waymo ont fait pression pour développer les services de taxis robots, une activité qui, selon Elon Musk, pourrait valoir des milliers de milliards de dollars.

Waymo est présent dans cinq villes américaines, dont San Francisco, tandis que Tesla a lancé un service limité de robotaxi à Austin en juin et a commencé ses activités de covoiturage dans la région de la baie le mois dernier.

Uber a déclaré qu'elle n'avait pas encore constaté de changements dans les tendances de la demande à Austin ou à San Francisco depuis que les services de Tesla ont été lancés dans ces villes.

"Pour beaucoup de ces entreprises, il semble que cela vaille la peine... car il y a des prédictions élevées sur le marché total adressable de l'industrie des robots-axis", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.