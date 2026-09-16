Uber Eats et Costco étendent leur partenariat aux Etats-Unis

Uber Technologies et Costco Wholesale annoncent une importante expansion de leur partenariat aux Etats-Unis, portant la livraison de produits Costco via Uber Eats à des millions de clients supplémentaires dans 47 Etats américains, contre 17 précédemment.

Grâce à cette expansion, près de 600 points de vente Costco sont désormais disponibles sur Uber Eats, offrant des livraisons à la demande et programmées via cette application à encore plus de membres Costco.

"Cette extension offre aux membres de Costco un autre moyen pratique de faire leurs achats dans leur magasin Costco local, tout en faisant entrer l'un des plus grands et des plus appréciés détaillants du pays sur le marché en pleine croissance d'Uber Eats", expliquent-ils.

Dans le cadre de ce partenariat élargi aux Etats-Unis, Uber et Costco offrent des avantages supplémentaires aux membres Costco. Les membres éligibles peuvent notamment bénéficier de 50% de réduction sur un abonnement annuel Uber One la première année, puis de 20% de réduction les années suivantes.

Cette expansion s'appuie sur le partenariat mondial existant entre Uber et la chaîne de magasins-entrepôts. Outre les Etats-Unis, Costco est également disponible sur Uber Eats au Canada, au Mexique, au Japon, à Taïwan, en France et en Espagne.