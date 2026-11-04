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Uber dépasse timidement les attentes au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 13:45

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Uber Technologies publie un BPA non GAAP en hausse de 35% à 0,88 USD au titre du 3e trimestre 2026, dépassant de 2% le consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 31% à 2,96 MdsUSD, soit une marge en amélioration de 0,5 point à 5%, pour des réservations brutes en croissance de 20% à 59,82 MdsUSD.

Le chiffre d'affaires de la plateforme de mise en relation pour les services de mobilité et de livraison a augmenté de 10% à 14,77 MdsUSD, le groupe estimant que les changements apportés à son modèle économique ont eu un impact négatif de 8 points sur sa croissance.

"Uber a enregistré son cinquième trimestre consécutif de croissance des réservations brutes supérieure à 20%, porté par un nombre record d'utilisateurs et un engagement accru des consommateurs", met en avant le CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi.

"Nos efforts dans le domaine de la conduite autonome se concentrent désormais sur le déploiement commercial, avec environ 700 véhicules entièrement autonomes attendus sur la plateforme Uber d'ici la fin de l'année et plus de 2 000 en 2027", poursuit-il.

Pour les trois derniers mois de 2026, Uber prévoit un BPA non GAAP compris entre 0,95 et 0,99 USD ( 34% à 39% en glissement annuel), un EBITDA ajusté de 3,13 à 3,23 MdsUSD et des réservations brutes de 63,25 à 65,25 MdsUSD ( 18% à 22% à taux de change constants).

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