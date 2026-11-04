États-Unis: Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en octobre- ADP

Panneau « Nous embauchons » devant une entreprise à Encinitas
La croissance de l'emploi dans le secteur privé américain s'est encore accélérée en octobre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.
L'emploi dans le secteur privé a progressé de 86.000 postes le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 86.000 en septembre.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 69.000 emplois dans le secteur privé, après une hausse initialement annoncée à 90.000 en septembre.
La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, prévue vendredi.
(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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