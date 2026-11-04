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États-Unis: Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en octobre- ADP
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:06

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Panneau « Nous embauchons » devant une entreprise à Encinitas

Panneau « Nous embauchons » devant une entreprise à Encinitas

‌La croissance de l'emploi ​dans le secteur privé américain s'est encore accélérée en ​octobre, montre mercredi l'enquête mensuelle ​du cabinet ADP.

L'emploi ⁠dans le secteur privé ‌a progressé de 86.000 postes le mois ​dernier, ‌après une hausse révisée ⁠à la baisse à 86.000 en septembre.

Les économistes ⁠interrogés par ‌Reuters tablaient sur une ⁠augmentation de 69.000 ‌emplois dans le ⁠secteur privé, après une ⁠hausse initialement ‌annoncée à 90.000 en ​septembre.

La publication ‌des résultats de l'enquête ADP précède la ​parution du rapport officiel sur ⁠l'emploi du département du Travail, prévue vendredi.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 15:33

    Et nous on sombre

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