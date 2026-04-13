Uber confronté à un nouveau procès pour agression sexuelle aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 20:00
Uber est de nouveau jugé aux États-Unis dans une affaire d'agression sexuelle impliquant un chauffeur, quelques semaines après un verdict de 8,5 millions de dollars dans un dossier similaire. Ce procès, qui se déroule en Caroline du Nord, s'inscrit dans un ensemble de plus de 3 300 plaintes fédérales et pourrait influencer l'issue globale de ce contentieux.
La plaignante accuse un chauffeur de comportements inappropriés lors d'une course en 2019. Uber ne conteste pas les faits, mais rejette toute responsabilité légale, affirmant son statut de plateforme technologique et non de transporteur, et soulignant que ses chauffeurs sont des travailleurs indépendants. Cette ligne de défense reste au coeur des débats judiciaires, sans position unifiée à ce stade.
Le précédent procès avait marqué un tournant, un jury ayant reconnu la responsabilité d'Uber en considérant le chauffeur comme un agent de l'entreprise. Parallèlement, le groupe fait face à des centaines d'affaires similaires, notamment en Californie. Ce nouveau procès pourrait avoir des conséquences majeures, tant sur le plan financier que sur la réputation du groupe.
Valeurs associées
|72,460 USD
|NYSE
|+2,79%
A lire aussi
-
Donald Trump a menacé lundi de "destruction" tout "navire d'attaque rapide" iranien forçant le blocus des ports de l'Iran, désormais entré en vigueur, au lendemain de l'échec des pourparlers entre les deux pays. Dénonçant un acte "illégal" de "piraterie", l'Iran ... Lire la suite
-
Le 1er-Mai est le "seul jour férié, chômé et payé", et ce principe "doit continuer": le gouvernement a renvoyé lundi soir sine die la loi permettant d'élargir le travail ce jour-là en France mais promis de revenir sur le sujet avant mai 2027. "J'ai entendu les ... Lire la suite
-
Une visite historique en Algérie, perturbée par un président américain à des milliers de kilomètres de là: le pape a dit lundi ne pas avoir "peur" de l'administration américaine, après une attaque de Donald Trump en raison de son engagement contre la guerre au ... Lire la suite
-
Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi un chiffre d'affaires en repli de 6% au premier trimestre, pénalisé notamment par la guerre au Moyen-Orient, qui a fortement réduit ses ventes dans cette région. De janvier à fin mars, le mastodonte français (Louis ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer