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Uber confronté à un nouveau procès pour agression sexuelle aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 20:00

Le groupe fait face à un second procès test dans un contentieux massif. L'enjeu porte notamment sur sa responsabilité juridique en tant que plateforme.

Uber est de nouveau jugé aux États-Unis dans une affaire d'agression sexuelle impliquant un chauffeur, quelques semaines après un verdict de 8,5 millions de dollars dans un dossier similaire. Ce procès, qui se déroule en Caroline du Nord, s'inscrit dans un ensemble de plus de 3 300 plaintes fédérales et pourrait influencer l'issue globale de ce contentieux.

La plaignante accuse un chauffeur de comportements inappropriés lors d'une course en 2019. Uber ne conteste pas les faits, mais rejette toute responsabilité légale, affirmant son statut de plateforme technologique et non de transporteur, et soulignant que ses chauffeurs sont des travailleurs indépendants. Cette ligne de défense reste au coeur des débats judiciaires, sans position unifiée à ce stade.

Le précédent procès avait marqué un tournant, un jury ayant reconnu la responsabilité d'Uber en considérant le chauffeur comme un agent de l'entreprise. Parallèlement, le groupe fait face à des centaines d'affaires similaires, notamment en Californie. Ce nouveau procès pourrait avoir des conséquences majeures, tant sur le plan financier que sur la réputation du groupe.

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