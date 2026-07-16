Uber conclut un accord de 15 milliards de dollars avec Delivery Hero pour créer un géant mondial de la livraison de repas à emporter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Opération visant à créer une plateforme couvrant 99 pays

* L'offre représente une prime de 34% par rapport au cours moyen de l'action Delivery Hero sur trois mois

* Uber subit la pression de son concurrent américain DoorDash

* La transaction devrait être finalisée au second semestre 2027

* L'action Delivery Hero recule après l'ouverture, puis se redresse

(Ajout d'informations sur Prosus aux paragraphes 13 à 15; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 8) par Miranda Murray et Akash Sriram

Uber UBER.N a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir l’allemand Delivery Hero DHER.DE pour une valeur actionnariale de 14,8 milliards de dollars, afin de créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine et de contrer la concurrence croissante de ses rivaux américains et européens.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la société américaine de VTC visant à développer une activité mondiale de livraison de repas capable de mieux rivaliser avec Just Eat, détenue par le groupe néerlandais Prosus, et avec son concurrent américain DoorDash DASH.O , qui connaît une expansion très dynamique.

Elle devra probablement faire face à un processus réglementaire complexe, car cette fusion donnerait naissance à une plateforme couvrant 99 pays, avec une valeur brute des marchandises pro forma combinée (GMV) de 236 milliards de dollars en 2025, selon un communiqué de Delivery Hero.

“Ensemble, nous allons presque doubler le nombre de marchés sur lesquels nous proposons à la fois des services de mobilité et de livraison”, a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d’Uber, dans le communiqué conjoint.

UNE “LONGUE ET LENTE MARCHE” VERS L’APPROBATION PRÉVUE

Uber, qui est déjà le principal actionnaire de Delivery Hero

DHER.DE , a subordonné l’acquisition à un seuil d’acceptation minimum de 50% plus une action.

La transaction, soutenue par la direction et le conseil de surveillance de Delivery Hero, devrait être finalisée au cours du second semestre de l’année prochaine.

L’offre de 41,50 € par action représente une prime d’environ 34% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes de Delivery Hero sur les trois derniers mois, a-t-on précisé. Elle était supérieure de 9% au cours de clôture de mercredi, mais avoisinait les 40% par rapport au cours “non influencé” avant le début des discussions sur l’opération.

À 14 h 36 GMT, l’action Delivery Hero progressait de 0,2%, tandis que celle d’Uber gagnait 2%.

Cette opération permettrait à Uber Eats de se développer en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais elle devrait faire l’objet d’un examen de la concurrence en raison du chevauchement des activités .

Pour apaiser ces inquiétudes, Delivery Hero cédera ses activités sur 14 marchés à la société d’investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d’euros. L’actionnaire majoritaire Prosus a également accepté de céder sa participation de près de 17%, laissant peu de marge de manœuvre pour une offre concurrente.

Les analystes de Jefferies ont toutefois indiqué que le calendrier prévu pour la finalisation de l’opération laissait présager un “long et lent parcours” à venir.

“Le recours à un investisseur financier pour anticiper les questions de concurrence pourrait s’avérer fructueux, même si le long délai prévu pour la finalisation (2H27) suggère que l’examen ne sera pas simple”, ont écrit les analystes .

L’offre d’Uber a été rendue possible en partie grâce aux engagements pris par Prosus auprès de la Commission européenne afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir Just Eat Takeaway, ce qui a contraint l’investisseur technologique néerlandais à céder sa participation de 26,5% dans Delivery Hero, ont indiqué des sources proches du dossier.

Une source proche du dossier a qualifié Prosus de “faux vendeur”, affirmant que la société avait cédé sa participation pour se conformer aux exigences réglementaires plutôt par choix.

Cette mesure corrective ouvre de fait la voie à une entreprise américaine souhaitant prendre le contrôle de l’un des plus grands groupes européens de livraison de repas, malgré l’ambition affichée par l’Union européenne de favoriser l’émergence de champions technologiques européens.

DES ANNÉES DE CONSOLIDATION

En dehors de la Chine, le secteur de la livraison de repas est passé d’un marché fragmenté, théâtre d’une bataille entre acteurs régionaux à l’époque de la pandémie, à un marché hautement concentré dominé par une poignée d’opérateurs mondiaux.

Derrière cette consolidation se cachent un ralentissement des commandes par rapport aux pics enregistrés pendant la pandémie, ainsi que la pression pour améliorer les marges dans un contexte de surveillance réglementaire accrue concernant le traitement des travailleurs indépendants.

Cela a incité, ces dernières années, Uber à racheter Postmates; DoorDash à s’emparer de Wolt et Deliveroo; Just Eat à fusionner avec Takeaway.com et à racheter Grubhub; et Delivery Hero à se développer grâce à des acquisitions, notamment celles de Glovo et foodpanda.

Cette dernière opération fait d’Uber et de DoorDash les acteurs dominants du marché.

Si l’on exclut les marchés où leurs activités se chevauchent, cette opération étend le réseau de livraison de repas d’Uber de 50 à 99 marchés. Elle lui confère également une activité ayant généré environ 42 milliards de dollars de chiffre d’affaires brut l’année dernière.

Delivery Hero, qui détient également Talabat et PedidosYa, avait rejeté une première offre d’Uber dévoilée fin mai, qui l’évaluait à environ 10 milliards d’euros, soit 33 euros par action.

L'anticipation d'une offre améliorée a propulsé son cours à près de 36 euros au cours des semaines suivantes. Au total, le titre affiche une hausse de 62% cette année.

UNIR LEURS FORCES EST “LA BONNE DÉCISION”

“S’associer dès maintenant à un partenaire solide est la bonne décision pour Delivery Hero afin de garantir au mieux sa compétitivité future”, a déclaré la présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero , Kristin Skogen Lund, soulignant l’importance de la taille dans un secteur “concurrentiel”.

Fondée à Berlin en 2011, Delivery Hero s’est développée grâce à des acquisitions rapides pour devenir l’une des plus grandes entreprises mondiales de livraison de repas, même si elle s’est retirée de certains marchés pour se concentrer sur la rentabilité.

Fondée à Berlin en 2011, Delivery Hero est devenue, grâce à des acquisitions rapides, l’une des plus grandes entreprises mondiales de livraison de repas, même si elle s’est retirée de certains marchés pour se concentrer sur ses bénéfices.

Jeudi, Uber s’est engagé à investir 2 milliards d’euros en Allemagne d’ici 2031 et a accepté de maintenir le siège social de Delivery Hero à Berlin ainsi que ses effectifs jusqu’en 2029 au moins.

Uber gagne ainsi l’accès à environ 60 millions d’utilisateurs actifs par mois, principalement sur des marchés où sa présence était jusqu’à présent limitée, a déclaré Adam Ballantyne, analyste chez Cambiar Investors, qui détient des actions de la société de VTC.

“Ces nouveaux pays vont générer des années de croissance organique supplémentaire pour Uber, à mesure que la société s’implante sur le marché des services combinés de transport et de restauration et qu’elle renforce la croissance de son abonnement Uber One.”

(1 dollar = 0,8722 euro)