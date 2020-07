Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber conclut le rachat de Postmates pour $2,65 mds Reuters • 06/07/2020 à 21:30









* Uber détiendra 30% du marché US de la livraison de denrées alimentaires * L'accord permet à Uber de développer la livraison de produits d'épicerie et de biens personnels * L'action Uber en hausse de plus de 5% (Actualisé avec confirmation et détails de l'opération) par Subrat Patnaik et Tina Bellon 6 juillet (Reuters) - Uber Technologies UBER.N a confirmé lundi avoir conclu un accord pour acquérir l'application de livraison de nourriture Postmates Inc pour 2,65 milliards de dollars (2,35 milliards d'euros). L'opération, qui sera soumise à l'approbation des autorités de tutelle, permettra à Uber de contrôler environ 30% du marché américain de la livraison de denrées alimentaires, ce qui place la firme en deuxième position derrière son seul rival, DoorDash, qui en détient 45%, selon les analystes de Second Measure. Les conseils d'administration des deux sociétés ont donné le feu vert à l'opération, qui se fera entièrement en actions. Uber offre une prime d'environ 10% sur la dernière valorisation de Postmates, qui s'élevait à 2,4 milliards de dollars. L'action Uber grimpait de plus de 5% à 32,33 dollars à Wall Street après l'annonce de l'opération. Selon le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, cette acquisition permettra à Uber Eats de se distinguer en livrant non seulement des repas, mais aussi des produits d'épicerie, de soins personnels et des articles de mode. Uber s'attend à que l'accord permette à sa division Uber Eats de devenir rentable via notamment des synergies d'économies de coûts de quelque 200 millions de dollars sur deux ans. La société table également sur des gains d'efficacité supplémentaires grâce à sa technologie de routage, a signalé Dara Khosrowshahi. (Subrat Patnaik, Akanksha Rana et Tina Bellon; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UBER TECH NYSE +6.00%