Uber chute suite à une prévision de bénéfice faible pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:02

4 février - ** Les actions d'Uber Technologies UBER.N en baisse de 8,1 % à 71,65 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 65 cents à 72 cents pour le premier trimestre, contre 76 cents attendus par les analystes - LSEG

** Les réservations brutes devraient se situer entre 52,0 et 53,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, au-dessus des estimations de 51,16 milliards de dollars

** Les voyages ont augmenté de 22% au quatrième trimestre pour atteindre 3,8 milliards, contre une croissance de 18% au cours de la même période de l'année précédente

** La société annonce un bénéfice ajusté par action de 71 cents pour le quatrième trimestre, alors qu'elle n'avait pas atteint les estimations de 79 cents

** Les réservations brutes du 4ème trimestre ont augmenté de 22% à 54,14 milliards de dollars, tandis que les revenus ont augmenté d'environ 20% à 14,37 milliards de dollars

** L'action a baissé d'environ 5 % cette année, mais a gagné 35,5 % en 2025

