Uber chute, attaqué par le Massachusetts sur le statut de ses chauffeurs

Cette évolution de leur statut leur donnerait droit notamment à un salaire minimum, à des heures supplémentaires et à des congés maladie.

(AOF) - Uber (-3,02% à 64,07 dollars) est lanterne rouge du S&P500 ce début de séance alors que débute le procès qui lui est intenté, ainsi qu’à son concurrent Lyft, par le procureur général de l’Etat du Massachusetts. Selon la presse, le parquet de Boston accuse les deux sociétés de covoiturage d’avoir considéré à tort leurs chauffeurs comme entrepreneurs indépendants plutôt que comme salariés. La procureure générale Andrea Joy Campbell demande à la juridiction de conclure que les chauffeurs d'Uber et de Lyft sont des salariés en vertu de la loi de l'État.

