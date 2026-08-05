Uber augmente d'un tiers ses bénéfices au 2e trimestre

Uber Technologies publie un BPA non GAAP en hausse de 35%, à 0,81 USD, au titre du 2e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 33%, à 2,82 MdsUSD, soit une marge améliorée de 0,4 point, à 4,9% des réservations brutes, lesquelles ont augmenté de 24%, à 58 MdsUSD ( 22% à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires a progressé de 12%, à 14,2 MdsUSD ( 11% à taux de change constants). La plateforme de mise en relation pour les services précise que les changements apportés à son modèle économique ont eu un impact négatif de 8 points sur sa croissance.

"Nous avons gagné davantage de nouveaux utilisateurs au cours des douze derniers mois que sur toute autre période des cinq dernières années", met en avant le CEO Dara Khosrowshahi, qui revendique ainsi un nombre record de consommateurs.

"Nous investissons depuis une position de force, en accélérant notre stratégie multiplateforme à l'échelle mondiale et en construisant la plus grande plateforme mondiale pour les véhicules autonomes", poursuit-il.

Pour le 3e trimestre 2026, Uber prévoit un BPA non GAAP entre 0,84 USD et 0,88 USD, un EBITDA ajusté entre 2,86 MdsUSD et 2,96 MdsUSD, ainsi que des réservations brutes entre 58,25 MdsUSD et 60,25 MdsUSD ( 18% à 22% à taux de change constants).