Uber annonce un partenariat avec ALDI pour la livraison via Uber Eats
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:21
L'accord inclut la possibilité de régler via le programme d'aide alimentaire SNAP-EBT, une première à l'échelle nationale sur l'application. Dave Rinaldo, directeur des opérations d'ALDI USA, souligne que ce partenariat 'rend les courses encore plus pratiques tout en maintenant la qualité et la valeur appréciées par nos clients'.
Uber renforce ainsi son offre dans l'épicerie, un segment stratégique au-delà de la livraison de repas, en combinant rapidité, accessibilité et sélection. Des offres promotionnelles accompagnent le lancement, notamment 40% de réduction pour les premières commandes ALDI.
