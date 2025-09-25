 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Uber annonce un partenariat avec ALDI pour la livraison via Uber Eats
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:21

Uber Technologies annonce une collaboration avec l'enseigne ALDI, qui rejoint Uber Eats avec plus de 2500 magasins aux États-Unis. Les consommateurs peuvent désormais commander une sélection de produits exclusifs ALDI, allant des produits frais aux boissons, avec livraison à domicile immédiate ou programmée.

L'accord inclut la possibilité de régler via le programme d'aide alimentaire SNAP-EBT, une première à l'échelle nationale sur l'application. Dave Rinaldo, directeur des opérations d'ALDI USA, souligne que ce partenariat 'rend les courses encore plus pratiques tout en maintenant la qualité et la valeur appréciées par nos clients'.

Uber renforce ainsi son offre dans l'épicerie, un segment stratégique au-delà de la livraison de repas, en combinant rapidité, accessibilité et sélection. Des offres promotionnelles accompagnent le lancement, notamment 40% de réduction pour les premières commandes ALDI.

