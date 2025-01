Uber: accord de rachat d'actions accéléré information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce avoir conclu un accord de rachat d'actions accéléré (ASR) avec Bank of America pour 1,5 milliard de dollars, dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions précédemment annoncée pour sept milliards.



La plateforme de services de VTC et de livraisons de repas paiera ainsi 1,5 milliard à BofA et s'attend à recevoir une livraison initiale de 18.578.727 actions Uber, représentant environ 80% de celles qu'il prévoit de racheter en vertu de l'accord ASR.



Le nombre total d'actions à racheter par Uber sera basé sur le prix moyen pondéré en fonction du volume à des dates spécifiées, moins une décote, et sous réserve d'ajustements. Les transactions dans ce cadre devraient être finalisées au cours du premier trimestre 2025.





