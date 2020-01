U10 Corp : 2019 Chiffre d'affaires stable - une année de construction

Chiffre d'affaires



o U10 présente un chiffre d'affaires annuel stable à 178,4 m€ (161 m€ hors Dutexdor).



o Les ventes du 2nd semestre s'élèvent à 90,2 m€ vs 94,3 m€ compte tenu d'une modération de la facturation Asie.



o La facturation France à destination des pays européens s'avère la plus dynamique avec l'ouverture de nouveaux comptes par les key account managers recrutés pour l'export en 2019.



2019 : Finalisation de l'intégration pour un modèle pure player



o U10 a finalisé en 2019 son objectif de structuration pour devenir un modèle pure player sur le marché de l'équipement de la maison comprenant :

- la cession des activités hors Core business par la vente de sa participation majoritaire dans Dutexdor

- la fusion des entités opérant dans l'équipement de la maison dans une seule société U10.



o Au-delà de la simplification juridique, ces opérations signifient l'intégration sous une seule entité de plus de 250 collaborateurs dédiés au développement de l'entreprise et l'harmonisation complète des systèmes d'information.



o Cette identité forte et unique est d'ores et déjà matérialisée par un showroom totalement repensé et un nouveau site internet www.u10.com qui mettent en avant l'offre, le savoir-faire et l'identité U10.