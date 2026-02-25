U10 : Chiffre d’affaires 2025 : 167 m€

• U10, fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur, propose à ses clients des rayons clé en main assortis d’une offre de services innovants.







• En 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 167 m€ contre 176 m€ lors de l’exercice précédent. En Asie, le volume d’activité facturé en dollars est quasiment stable sur l’année, mais est désavantagé par la parité €/$ moins favorable qu’en 2024.







• En Europe, U10 a volontairement focalisé son activité sur les clients et références les plus stratégiques dans un contexte de marché plus exigeant. Des arbitrages commerciaux ciblés ont été pris, générant un chiffre d’affaires moins élevé mais plus qualitatif.







• La concentration de l’activité de U10 auprès d’un portefeuille clients particulièrement stable et pérenne est un des axes forts de la stratégie à long terme de l’entreprise et confirme la pertinence de son modèle économique.







• Le travail d’optimisation opérationnelle mené depuis plusieurs mois et la qualité du chiffre d’affaires conduiront à un exercice 2025 beaucoup plus rentable comparé à 2024.







• En complément, U10 continue son développement en déployant ce modèle de chiffre d’affaires qualitatif auprès de clients export et vers de nouveaux marchés.