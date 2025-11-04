U.S. Steel dévoile un plan d'investissement de 11 milliards de dollars avec Nippon Steel

United States Steel Corp a déclaré mardi qu'elle lançait un plan de croissance pluriannuel avec Nippon Steel 5401.T qui vise environ 14 milliards de dollars de capital de croissance américain, dont 11 milliards de dollars à investir d'ici la fin de 2028.