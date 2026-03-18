La hausse des prix à la production s'est accélérée en février aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 3,4% en février sur un an aux Etats-Unis, marquant une nette accélération par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées mercredi.
La progression était de 2,9% en rythme annuel le mois précédent.
Sur un mois, l'indice a progressé de 0,7%, contre 0,5% en janvier.
Les investisseurs s'attendaient au contraire à un ralentissement, à 0,3% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.
Cet indice permet de jauger les pressions sur les coûts de production des entreprises américaines, qu'elles répercutent ensuite souvent à leurs clients, jusqu'au consommateur final.
Les analystes s'attendent à un rebond d'inflation du fait de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours de l'énergie qu'elle entraîne.
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