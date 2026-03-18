information fournie par Boursorama avec AFP • 18/03/2026 à 14:40

La hausse des prix à la production s'est accélérée en février aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 3,4% en février sur un an aux Etats-Unis, marquant une nette accélération par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées mercredi.

La progression était de 2,9% en rythme annuel le mois précédent.

Sur un mois, l'indice a progressé de 0,7%, contre 0,5% en janvier.

Les investisseurs s'attendaient au contraire à un ralentissement, à 0,3% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Cet indice permet de jauger les pressions sur les coûts de production des entreprises américaines, qu'elles répercutent ensuite souvent à leurs clients, jusqu'au consommateur final.

Les analystes s'attendent à un rebond d'inflation du fait de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours de l'énergie qu'elle entraîne.