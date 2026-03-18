Guerre en Iran : Donald Trump menace de retirer les forces américaines la région sans sécuriser le detroit d'Ormuz

Le président américain multiplie les propos contradictoires : mardi, il a pris trois positions différentes au cours de la journée.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 17 mars 2026. ( AFP / JIM WATSON )

Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé le refus des des alliés des États-Unis de déployer des moyens militaires pour sécuriser le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes. Les États-Unis pourraient se désengager de la région, a-t-il menacé.

Le président américain est depuis quelques jours très agacé par le refus des principaux alliés de Washington au sein de l'Otan, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, d'aider les Etats-Unis à ouvrir ce passage par où transitaient avant la guerre près de 20% du pétrole brut mondial.

"Je me demande ce qui se passerait si on 'en finissait' avec ce qu'il reste de l'État terroriste iranien, et qu'on laissait les pays qui s'en servent - pas nous - être responsables du soi-disant 'détroit' ? Ca ferait se bouger certains de nos "alliés" non réactifs, et vite !!!", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Propos contradictoires

Donald Trump multiplie les propos contradictoires à ce sujet. Dans la seule journée de mardi, il a qualifié d'"erreur vraiment stupide" le refus de nombreux pays de l'Otan de porter assistance aux Etats-Unis pour sécuriser le détroit d'Ormuz, assuré que leur assistance n'était finalement pas nécessaire, et déclaré que Washington "aimerait avoir un peu d'aide" pour y détecter des mines.

Dans le même temps, l'armée américaine a frappé à coup de bombes anti-bunker des sites iraniens de missiles près du détroit d'Ormuz, par lequel transite également en temps normal près de 20% du gaz naturel liquéfié (GNL).