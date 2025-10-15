U.S. Bancorp crée une unité spécialisée dans les actifs numériques et les mouvements de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

U.S. Bancorp USB.N a annoncé mercredi la création d'une nouvelle unité axée sur les actifs numériques et les mouvements d'argent afin d'accélérer le développement et d'accroître les revenus des produits et services numériques émergents.

Jamie Walker, qui travaille pour U.S. Bancorp depuis plus de 20 ans, dirigera cette nouvelle unité.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'objectif de la nouvelle organisation est de développer des produits numériques et de gagner plus d'argent dans les domaines croissants de la finance tels que l'émission de stablecoins, la garde de crypto-monnaies, la tokenisation d'actifs et le mouvement de la monnaie numérique.

CITATION CLÉ

"Les clients veulent de plus en plus comprendre comment les actifs numériques peuvent les aider à déplacer de l'argent en toute sécurité, à stocker des dépôts et à utiliser des actifs tokenisés, entre autres cas d'utilisation potentiels", a déclaré Dominic Venturo, chief digital officer chez U.S. Bancorp.

CONTEXTE

De plus en plus d'entreprises ont essayé de tirer profit de l'amélioration des prix des crypto-monnaies et du soutien du président américain Donald Trump à l'industrie des crypto-monnaies.