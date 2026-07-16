U.S. Bancorp affiche un chiffre d'affaires trimestriel record grâce à la croissance des prêts et à l'acquisition de BTIG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

U.S. Bancorp USB.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel record, grâce à une forte croissance des prêts et à des revenus de commissions généralisés, tandis que son acquisition de la banque d'investissement BTIG a apporté un élan supplémentaire.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le produit net d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de 7,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,36 milliards de dollars au deuxième trimestre, grâce à une forte croissance des prêts et à la réévaluation des actifs immobilisés.

* La croissance moyenne des prêts s’est établie à 7,1 %, soutenue par la vigueur des prêts aux entreprises, des cartes de crédit et des prêts immobiliers commerciaux.

* U.S. Bancorp a enregistré un troisième trimestre consécutif de dépôts des particuliers à un niveau record, tandis que la qualité du crédit a continué de s’améliorer, a déclaré le directeur général Gunjan Kedia.

* Le chiffre d’affaires total issu des commissions a bondi de 13,2 % pour atteindre 3,37 milliards de dollars au cours du trimestre.

* La cinquième plus grande banque commerciale américaine a finalisé en juin l’acquisition de BTIG dans le cadre d’une opération pouvant atteindre 1 milliard de dollars , renforçant ainsi sa présence sur les marchés de capitaux.

* L'acquisition de BTIG, la hausse des commissions liées à la souscription d'obligations d'entreprises et l'intensification des activités sur dérivés liées à la clientèle ont entraîné une hausse de 62,5 % du chiffre d'affaires trimestriel sur les marchés de capitaux, qui s'est établi à 512 millions de dollars.

* Le bénéfice attribuable à U.S. Bancorp a bondi de 20 % pour atteindre 2,18 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires net total a augmenté de 10,1 % pour s’établir à 7,71 milliards de dollars.