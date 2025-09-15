Tyson Foods veut bannir le sirop de maïs riche en fructose
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 15:40
Ces marques comprennent Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Wright, State Fair, Aidells, ibp et d'autres. 'Notre décision reflète notre engagement continu à nourrir le monde comme une famille, tout en préservant le goût, la valeur et l'intégrité qui définissent nos marques emblématiques', commente son CEO Donnie King.
Plus tôt cette année, le groupe agroalimentaire avait supprimé les colorants synthétiques à base de pétrole de ses produits de marque nationale, même si les ingrédients retirés étaient approuvés par la FDA et pouvaient être utilisés en toute sécurité.
Valeurs associées
|54,945 USD
|NYSE
|-0,35%
