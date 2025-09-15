 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tyson Foods veut bannir le sirop de maïs riche en fructose
15/09/2025

Tyson Foods annonce avoir décidé de cesser d'utiliser du sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'autres ingrédients (sucralose, BHA/BHT et dioxyde de titane) dans ses produits de marque aux Etats-Unis d'ici la fin de 2025.

Ces marques comprennent Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Wright, State Fair, Aidells, ibp et d'autres. 'Notre décision reflète notre engagement continu à nourrir le monde comme une famille, tout en préservant le goût, la valeur et l'intégrité qui définissent nos marques emblématiques', commente son CEO Donnie King.

Plus tôt cette année, le groupe agroalimentaire avait supprimé les colorants synthétiques à base de pétrole de ses produits de marque nationale, même si les ingrédients retirés étaient approuvés par la FDA et pouvaient être utilisés en toute sécurité.



