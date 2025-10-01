Tyson Foods va payer 85 millions de dollars dans le cadre du plus important règlement sur la fixation des prix du porc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Tyson Foods TSN.N a accepté de payer 85 millions de dollars pour régler un procès intenté par des consommateurs qui accusent la plus grande entreprise de viande américaine d'avoir conspiré avec des rivaux pour gonfler les prix du porc en limitant l'offre sur un marché américain de 20 milliards de dollars.

Le règlement préliminaire de l'action collective divulgué mercredi est le plus important en plus de sept ans de litige antitrust intenté par les consommateurs contre les producteurs de porc, dépassant le règlement de 75 millions de dollars de Smithfield Foods SFD.O en 2022.

Il porterait le montant total des sommes récupérées par les consommateurs à 208 millions de dollars, y compris les règlements avec JBS, la société brésilienne, Hormel Foods

HRL.N et d'autres défendeurs.

Tyson, dont le siège se trouve à Springdale, dans l'Arkansas, est la dernière société cotée en bourse à conclure un accord.

Son règlement doit être approuvé par le juge de district américain John Tunheim à Minneapolis.

Tyson n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les avocats des consommateurs n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Triumph Foods et le fournisseur de données Agri Stats restent défendeurs.

Des dizaines de chaînes de supermarchés, dont Kroger KR.N , de chaînes de restaurants, dont McDonald's MCD.N , de producteurs et de distributeurs de denrées alimentaires ont également intenté des actions en justice concernant les prix du porc.

Les plaignants ont affirmé que la conspiration présumée s'est déroulée de 2009 à 2018 et qu'elle avait pour but d'augmenter les profits des défendeurs ainsi que les prix.

Des litiges similaires portant sur la fixation des prix du bœuf, du poulet et de la dinde sont en cours devant les tribunaux fédéraux du Minnesota et de Chicago.

Il s'agit de l'affaire In re Pork Antitrust Litigation, U.S. District Court, District of Minnesota, n° 18-01776.