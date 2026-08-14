Tyson Foods va fermer ou céder trois sites de production de viande bovine aux États-Unis alors que le secteur est en difficulté

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* Tyson va fermer ses usines de l'Illinois et de l'Utah, et envisage de vendre celle de Washington

* L'entreprise indique qu'elle réaffectera ses capacités à d'autres sites afin de maintenir des niveaux d'abattage de bovins similaires

* Ces fermetures constituent le dernier signe en date des difficultés rencontrées par le secteur de la transformation de la viande bovine

par P.J. Huffstutter

Tyson Foods TSN.N a annoncé jeudi qu’elle allait fermer ou vendre trois de ses sites de transformation et de conditionnement de viande bovine, réduisant encore davantage sa présence dans ce secteur alors qu’une pénurie historique de bétail aux États-Unis aggrave les pertes du plus grand transformateur de viande américain.

L’entreprise mettra fin aux activités de son usine de transformation de viande bovine à Joslin, dans l’Illinois, ainsi qu’à celles de son site de conditionnement de viande bovine prête à la vente à Eagle Mountain, dans l’Utah, et cherchera à céder son usine de transformation de viande bovine à Pasco, dans l’État de Washington. Tyson a indiqué qu’elle transférerait les capacités de transformation de ces sites vers d’autres installations et qu’elle concentrerait ses activités dans le secteur de la viande bovine autour de ses usines de Dakota City, dans le Nebraska, de Holcomb, au Kansas, et d’Amarillo, au Texas. Ces fermetures constituent le dernier signe en date des difficultés rencontrées par le secteur américain de la transformation de la viande, qui fait actuellement face à une pénurie d’approvisionnement sans précédent depuis 75 ans. Les transformateurs de viande américains enregistrent des pertes constantes dans leurs activités liées au bœuf, car la hausse des coûts d’élevage a dépassé les gains générés par la flambée des prix des steaks et de la viande hachée .

L'action Tyson est en difficulté depuis la fin de sa reprise post-COVID, mi-2022, ayant perdu près de 30 % de sa valeur au cours des cinq dernières années. Tyson a déclaré dans un communiqué qu'elle s'efforçait « de créer une présence plus compétitive dans le contexte de l'une des pénuries de bétail les plus importantes que le pays ait jamais connues ».

Jeudi, l’entreprise a refusé de préciser le nombre de salariés concernés par ces fermetures ni le volume de bétail traité par ces usines. Elle a indiqué que la réorganisation de la production entre ses sites restants lui permettrait de maintenir un niveau similaire d’abattage de bétail au sein d’un réseau plus efficace. Cette dernière restructuration fait suite à la fermeture, en janvier , de l’immense usine de transformation de viande bovine de Tyson à Lexington, dans le Nebraska, qui employait environ 3 200 personnes et pouvait traiter quelque 5 000 bovins par jour, selon une estimation du secteur. Tyson a également réduit l’activité de son usine d’Amarillo à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité, ce qui a touché environ 1 700 salariés.

Jeudi, Tyson a déclaré qu’elle prévoyait de mettre en place une deuxième équipe à Amarillo « dès que du bétail sera disponible ». L’entreprise a indiqué qu’elle aiderait les salariés concernés de l’Illinois, de l’Utah et de l’État de Washington à postuler à des emplois dans d’autres sites.

« Nous traversons l’une des pénuries de bétail les plus graves de l’histoire de notre pays, et nous voyons désormais les répercussions se propager à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en viande bovine », a déclaré Sid Miller, commissaire à l’agriculture du Texas, dans un communiqué en réponse à la décision de Tyson.

TYSON MET EN GARDE CONTRE DES PERTES PLUS IMPORTANTES

Les fermetures d’usines pourraient avoir un impact sur les prix du bétail au niveau régional, car il y aura moins d’acheteurs pour les animaux, a expliqué Dan Norcini, négociant indépendant en bétail.

« Mais au niveau national, je ne pense pas que cela aura un impact significatif sur les prix du bétail, en partie parce que les sites qui ferment ne se trouvent pas dans des zones où le bétail est très concentré », a-t-il ajouté. Le 3 août, Tyson a averti que les pertes de son activité bovine allaient s’aggraver, car la pénurie de bétail maintient les coûts d’élevage à un niveau élevé. L’entreprise prévoit une perte d’exploitation ajustée comprise entre 500 et 650 millions de dollars pour l’exercice 2026 concernant son activité bovine , contre une prévision antérieure de perte comprise entre 350 et 500 millions de dollars. L'offre de bétail a chuté à son plus bas niveau depuis 75 ans après qu’une sécheresse prolongée a ravagé les pâturages de l’ouest des États-Unis et que Washington a suspendu les importations en provenance du Mexique afin d’empêcher l’introduction de la mouche à vis du Nouveau Monde, un ravageur du bétail. Cependant, des mouches à vis ont été détectées en juin dans des exploitations agricoles du Texas et au Nouveau-Mexique après s’être déplacées vers le nord en passant par l’Amérique centrale. Face à la pression visant à faire baisser les coûts pour les consommateurs, l’administration Trump a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à lever l’interdiction d’importation ce mois-ci. Le prix moyen au détail d’une livre de bœuf haché maigre et extra-maigre a atteint le niveau record de 8,65 dollars en juin, selon les données fédérales.

« Nous avons payé le prix économique d’une frontière fermée, perturbé une chaîne d’approvisionnement en bétail construite au fil des générations, et la mouche à vis a tout de même réussi à pénétrer aux États-Unis », a déclaré M. Miller, du Texas.

Il faudra peut-être jusqu’à un an à Tyson pour tirer profit de la levée de l’interdiction, car les bovins d’engraissement importés doivent passer du temps à paître dans les pâturages ou à être engraissés dans des parcs d’engraissement avant d’être prêts pour l’abattage, a expliqué Wes Morris, directeur des opérations de Tyson, lors d’une conférence téléphonique la semaine dernière.