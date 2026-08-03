Tyson Foods revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices, la pénurie de bétail aux États-Unis pesant sur son activité dans le secteur de la viande bovine

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* Tyson Foods prévoit une perte plus importante dans son activité de viande bovine

* Le directeur général ne s'attend pas à ce que les importations de bétail mexicain aux États-Unis aient un impact positif immédiat

* Les volumes de ventes trimestriels de viande bovine reculent d'environ 16%, tandis que les prix progressent de 12%

par Tom Polansek et Neil J Kanatt

Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfices annuels, avertissant que les pertes de son activité de viande bovine allaient s'aggraver, car la pénurie de bétail aux États-Unis maintient les coûts d'élevage à un niveau élevé.

Les transformateurs de viande américains ont enregistré des pertes dans leur activité de viande bovine, car la hausse des coûts du bétail a dépassé les gains générés par la flambée des prix des steaks et de la viande hachée. La révision à la baisse des prévisions de Tyson laisse présager de nouvelles difficultés financières pour le secteur, après que l’entreprise a fermé cette année une immense usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska et réduit ses activités dans une usine au Texas , entraînant le licenciement de milliers de salariés. Les stocks de bétail ont chuté à leur plus bas niveau depuis 75 ans après qu’une sécheresse prolongée a ravagé les pâturages de l’ouest des États-Unis et que Washington a suspendu les importations en provenance du Mexique afin d’empêcher l’introduction de la mouche à vis du Nouveau Monde, un ravageur du bétail qui se nourrit de chair. Cependant, des mouches à vis ont été détectées en juin dans des exploitations agricoles du Texas et au Nouveau-Mexique après s’être déplacées vers le nord en passant par l’Amérique centrale. Face à la pression visant à réduire les coûts pour les consommateurs, l’administration Trump a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à lever l’interdiction d’importation ce mois-ci. Il faudra peut-être jusqu’à un an pour que Tyson tire profit de cette mesure, car les bovins d’engraissement importés doivent passer du temps à paître dans les pâturages ou à être engraissés dans des parcs d’engraissement avant d’être prêts pour l’abattage, a expliqué Wes Morris, directeur des opérations, lors d’une conférence téléphonique.

“La réouverture de la frontière mexicaine ne comblera pas entièrement le déficit de production de viande bovine que nous constatons actuellement”, a déclaré le directeur général Donnie King lors de cette conférence téléphonique. La reprise des importations américaines pourrait entraîner une certaine amélioration à partir de 2027, a-t-il ajouté.

PERSPECTIVES MOINS FAVORABLES POUR LE BŒUF

Tyson prévoit pour l’exercice 2026 un résultat d’exploitation ajusté compris entre 2,1 et 2,3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,2 à 2,4 milliards de dollars.

Pour son activité de viande bovine, la société prévoit une perte d'exploitation ajustée comprise entre 500 et 650 millions de dollars, contre une perte initialement estimée entre 350 et 500 millions de dollars.

“Le secteur de la viande bovine n’a pas donné les résultats escomptés, et nous ne prétendons pas le contraire”, a déclaré M. King.

Les volumes de vente de viande bovine ont chuté de 15,9% au cours du trimestre clos le 27 juin, tandis que les prix ont bondi de 12,1%.

CERTAINS CONSOMMATEURS SE TOURNENT VERS LE POULET, MOINS CHER

Face à la hausse des prix du bœuf, certains consommateurs se sont tournés vers le poulet, source de protéines moins coûteuse, ce qui a permis à Tyson de compenser en partie la faiblesse de son segment plus important dédié au bœuf. Les volumes de vente de poulet ont augmenté de 1% au cours du trimestre, tandis que la marge d’exploitation ajustée de ce segment a progressé de 11,2%.

Tyson a déclaré s'attendre à “une nouvelle année constructive” pour son activité de poulet en 2027. L'action de la société a progressé d'environ 3%.

“Une fois que le segment du bœuf se sera finalement redressé, même si le calendrier reste incertain, Tyson pourrait être bien placé pour enregistrer une croissance significative de son bénéfice”, a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Tyson a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 13,87 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 14,12 milliards de dollars.

Elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 2,5% et 3,5%, alors que les analystes s’attendaient à une croissance de 4,3%, selon les données compilées par LSEG. La société avait auparavant prévu une croissance comprise entre 2% et 4%.