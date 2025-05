Tyson Foods : perspectives annuelles confirmées

(AOF) - Au second trimestre de son exercice 2024/2025, les revenus de Tyson Foods sont stables à 13,07 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 515 millions de dollars, en hausse de 27%. Le BPA ajusté a bondi de 48% à 0,92 dollar. Sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, le groupe agroalimentaire maintient ses prévisions. Il anticipe toujours un bénéfice d'exploitation ajusté entre 1,9 et 2,3 milliards de dollars ainsi que des ventes stables ou en hausse de 1%. Il prévoit un flux de trésorerie disponible compris entre 1 et 1,6 milliard de dollars.

