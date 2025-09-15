Tyson Foods n'utilisera plus de sirop de maïs dans ses produits aux États-Unis d'ici à la fin de 2025

Tyson Foods a annoncé lundi qu'elle cesserait d'utiliser certains ingrédients, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, dans ses marques d'ici à la fin de 2025 aux États-Unis, dans le cadre de la campagne "Make America Healthy Again" (Rendre l'Amérique saine à nouveau).

Les entreprises alimentaires recherchent désormais des ingrédients alternatifs sur le site en réponse à la campagne du secrétaire d'État à la santé Robert F. Kennedy Jr. qui vise à éliminer les colorants artificiels des aliments emballés vendus dans le pays.

M. Kennedy a également critiqué la quantité de sucre consommée dans le régime alimentaire américain et a déclaré que les nouvelles directives alimentaires conseilleraient aux Américains de manger des "aliments complets".

À l'instar de Tyson, le géant des produits emballés Coca-Cola KO.N a décidé en juillet d'introduire aux États-Unis un produit Coke fabriqué avec du sucre de canne au lieu de sirop de maïs, après que le président Donald Trump a déclaré que Coca-Cola avait accepté d'utiliser du vrai sucre de canne aux États-Unis.

Lundi, le conditionneur de viande a déclaré qu'elle cesserait également d'utiliser des ingrédients tels que le sucralose, le dioxyde de titane et l'antioxydant synthétique BHA/BHT dans ses marques, y compris les produits de viande Jimmy Dean et Hillshire Farm, tout en notant que les ingrédients retirés sont approuvés par la FDA et peuvent être utilisés en toute sécurité.

"Nous examinons et évaluons en permanence notre portefeuille de produits afin de garantir des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins des consommateurs", a déclaré Donnie King, directrice générale de Tyson Foods.

Cette décision fait suite au retrait, en début d'année, des colorants synthétiques à base de pétrole de ses produits .

"La décision de Tyson de supprimer certains ingrédients et conservateurs s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, les consommateurs recherchant de plus en plus des étiquettes d'ingrédients plus simples", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Tyson avait relevé ses prévisions de revenus annuels en août, pariant sur l'appétit accru des consommateurs pour le poulet alors qu'elle lutte contre les pertes dans son secteur de la viande bovine en raison de la pénurie de bétail.