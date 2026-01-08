 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tyson Foods gagne du terrain après que BMO l'ait relevé à "surperformer"
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du conditionneur de viande Tyson Foods TSN.N en hausse de 2,6 % à 57,65 $

** BMO rehausse TSN à "surperformance" de "performance du marché"; augmente la prévision à 67 $ de 60 $

** La nouvelle prévision représente une hausse d'environ 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que l'amélioration des marges de l'industrie du bœuf aux États-Unis, la solidité des données fondamentales sur le poulet et le porc et les améliorations opérationnelles pourraient renforcer le rendement de la société

** 5 des 15 maisons de courtage considèrent l'action comme un " achat " ou plus, neuf comme un " maintien "; la prévision médiane est de 64 $ - données compilées par LSEG

** TSN en baisse de ~8,29% en 2025

Valeurs associées

TYSON FOODS -A-
57,415 USD NYSE +2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 320 emplois supprimés chez l'équipementier Dumarey à Strasbourg
    information fournie par AFP 08.01.2026 17:01 

    L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite

  • Yield to worst : Définition et application
    Yield to worst : Définition et application
    information fournie par Sycomore AM 08.01.2026 17:00 

    Stanislas de Bailliencourt et Olivier Chamard, respectivement Head of Fixed income and asset allocation et Responsable des relations partenaires, reviennent sur le concept de "Yield to worst" et ses applications concrètes dans la gestion de nos fonds.

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    La FDA a accepté une demande de Bayer pour un traitement de la maladie de Pompe
    information fournie par Zonebourse 08.01.2026 16:57 

    AskBio (filiale de Bayer) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté sa demande de Diagnostical New Drug (IND) pour AB-1009, une thérapie génique du virus adéno-associé (AAV) en cours de développement pour le traitement de la maladie ... Lire la suite

  • Des employés municipaux ukrainiens nettoient une rue de Dnipro dans la région centrale de Dnipropetrovsk après une frappe de drones russes le 7 janvier 2026 ( AFP / Mykola SYNELNYKOV )
    Moscou rejette le plan européen de déploiement d'une force multinationale en Ukraine
    information fournie par AFP 08.01.2026 16:39 

    La Russie a torpillé jeudi le plan européen prévoyant le déploiement d'une force multinationale composée de plusieurs milliers de soldats en Ukraine après la fin de la guerre, avertissant que toute présence militaire occidentale dans ce pays serait considérée par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank