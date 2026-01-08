Tyson Foods gagne du terrain après que BMO l'ait relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du conditionneur de viande Tyson Foods TSN.N en hausse de 2,6 % à 57,65 $

** BMO rehausse TSN à "surperformance" de "performance du marché"; augmente la prévision à 67 $ de 60 $

** La nouvelle prévision représente une hausse d'environ 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que l'amélioration des marges de l'industrie du bœuf aux États-Unis, la solidité des données fondamentales sur le poulet et le porc et les améliorations opérationnelles pourraient renforcer le rendement de la société

** 5 des 15 maisons de courtage considèrent l'action comme un " achat " ou plus, neuf comme un " maintien "; la prévision médiane est de 64 $ - données compilées par LSEG

** TSN en baisse de ~8,29% en 2025