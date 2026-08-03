Tyson Foods en ligne avec les attentes au 3e trimestre

Tyson Foods publie un BPA ajusté en progression de 9% à 0,99 USD au titre de son 3e trimestre comptable (clos fin juin), un niveau globalement conforme au consensus, qui s'établissait à 0,98 USD, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,3 point à 3,9%.

Le groupe agroalimentaire basé en Arkansas et spécialisé dans la viande a vu son chiffre d'affaires rester globalement stable à 13,87 MdsUSD, une diminution de 2,8% des volumes de ventes ayant été compensée par une hausse de 3,4% des prix de vente moyens.

"Nous avons obtenu de solides résultats au 3e trimestre, portés par la vigueur continue de nos segments Poulet et Aliments préparés, avec sept trimestres consécutifs de croissance dans le poulet et des gains continus de parts de marché pour nos marques emblématiques", a déclaré le CEO Donnie King.

"Ces résultats reflètent la puissance de notre portefeuille multi-protéines différencié, la solidité de nos partenariats avec nos clients et l'accent mis sur l'excellence opérationnelle. Nous restons confiants dans notre capacité à assurer une croissance à long terme et à créer de la valeur pour les actionnaires", poursuit-il.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, Tyson Foods indique anticiper désormais un résultat opérationnel ajusté entre 2,1 MdsUSD et 2,3 MdsUSD, contre une prévision précédente comprise entre 2,2 MdsUSD et 2,4 MdsUSD il y a trois mois, ainsi qu'une croissance de son chiffre d'affaires de 2,5% à 3,5%.