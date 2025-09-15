 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tyson Foods cessera d'utiliser du sirop de maïs dans ses produits d'ici à la fin de 2025
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyson Foods TSN.N a déclaré lundi qu'il cesserait d'utiliser certains ingrédients, dont le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sucralose et le dioxyde de titane, dans ses produits de marque aux États-Unis d'ici à la fin de 2025.

