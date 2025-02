Tyson Foods: BPA accru de 65% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie un BPA ajusté en hausse de 65% à 1,14 dollar au titre de son premier trimestre comptable, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 1,7 point à 4,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,3% à plus de 13,6 milliards.



'Notre meilleure performance trimestrielle en plus de deux ans reflète l'amélioration de l'exécution de l'ensemble de l'entreprise, y compris des résultats exceptionnels dans le poulet', explique son CEO Donnie King.



Pour l'ensemble de son exercice 2024-25, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté entre 1,9 et 2,3 milliards de dollars, ainsi que des ventes stables ou en hausse de 1%.





