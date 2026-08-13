Tyson Foods annonce la fermeture et la vente de trois sites en raison de la pénurie de bétail aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par P.J. Huffstutter

Tyson Foods a annoncé jeudi qu'elle allait fermer ou céder trois de ses sites de transformation et de conditionnement de viande bovine, réduisant ainsi encore davantage sa présence sur ce marché, alors que la pénurie historique de bétail aux États-Unis aggrave les pertes du plus grand transformateur de viande américain.

La société a indiqué qu’elle mettrait fin aux activités de son usine de transformation de viande bovine à Joslin, dans l’Illinois, ainsi qu’à celles de son site de conditionnement de viande bovine prête à la vente à Eagle Mountain, dans l’Utah, et qu’elle chercherait à céder son usine de transformation de viande bovine à Pasco, dans l’État de Washington.

Tyson a indiqué qu’elle transférerait la capacité de production de ces sites vers ses autres installations et qu’elle concentrerait son activité de viande bovine autour de ses usines de Dakota City, dans le Nebraska, de Holcomb, au Kansas, et d’Amarillo, au Texas. L’entreprise va également remettre en place une deuxième équipe sur son site d’Amarillo « dès que du bétail sera disponible », a précisé Tyson dans un communiqué.