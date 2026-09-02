Tyson conteste les affirmations de Mme Rollins, de l'USDA, et affirme que les usines de transformation de viande bovine fermées peuvent s'adresser à n'importe quel acheteur

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* Mme Rollins affirme que Donnie King, directeur général de Tyson, s'était engagé verbalement après l'annonce de la fermeture le mois dernier

* Tyson précise que les usines fermées restent à vendre à tout acquéreur solvable, qu'il soit étranger ou national

* Les entreprises à capitaux étrangers contrôlent une part importante des capacités de transformation du bœuf aux États-Unis

par Karl Plume et Tom Polansek

Le transformateur de viande américain Tyson Foods TSN.N a contesté une affirmation de la secrétaire au ministère américain de l'Agriculture, Brooke Rollins, selon laquelle l'entreprise ne vendrait ses usines de transformation de viande bovine récemment fermées qu'à des sociétés ou des producteurs américains, y compris des coopératives.

Mme Rollins, qui s’exprimait mardi lors du salon annuel Farm Progress Show à Boone, dans l’Iowa, a abordé la question des prix élevés du bœuf, de la consolidation du secteur et de la propriété étrangère des usines de transformation du bœuf aux États-Unis.

À la suite de ces déclarations, Tyson a indiqué qu’il vendrait ses usines à tout acheteur, qu’il soit étranger ou national.

« La position de notre entreprise concernant la vente des usines fermées n’a pas changé », a déclaré un porte-parole de la société.

Ce différend met en évidence les tensions entre l’administration du président américain Donald Trump et le secteur de la transformation de la viande quant à savoir qui contrôle la transformation du bœuf aux États-Unis, à un moment où les entreprises étrangères détiennent une part importante des capacités d’abattage et où les prix record du bœuf sont devenus un sujet brûlant en cette année électorale.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE

L’administration Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la propriété étrangère des installations américaines de transformation de la viande bovine, tout en prenant des mesures pour encourager les importations de viande hachée.

Tyson, Cargill, JBS USA JBS.N et National Beef Packing Company abattent environ 85 % des bovins américains engraissés au grain qui sont transformés en steaks, rôtis de bœuf et autres morceaux de viande vendus dans les supermarchés. JBS USA appartient au transformateur de viande brésilien JBS, tandis que la société brésilienne Marfrig Global Foods SA

MBRF3.SA détient une participation majoritaire dans National Beef Packing Company.

Mme Rollins a déclaré avoir obtenu un engagement verbal de la part du directeur général de Tyson, Donnie King, à la suite de l’annonce faite par l’entreprise le mois dernier concernant la fermeture ou la vente de trois usines de transformation de viande bovine et de sites de conditionnement aux États-Unis, en raison de l’aggravation des pertes subies par sa division bovine.

« J’ai abordé ce sujet à plusieurs reprises avec l’équipe de Tyson au cours de l’année écoulée », a déclaré Mme Rollins aux journalistes lors d’un grand salon agricole en plein air. « M. King m’a assuré que, si ces activités devaient être transférées, ce serait à une société ou à des producteurs américains. »

Mme Rollins n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

LES PRIX DU BŒUF S’ENVOLENT À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS

Les prix du bœuf ont atteint des niveaux records cette année en raison d’une offre de bétail historiquement restreinte et sont devenus un sujet politiquement sensible à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, les sondages indiquant qu’une part croissante d’électeurs est de plus en plus frustrée par la hausse du coût des denrées alimentaires de base.

L’année dernière, Trump a accusé les entreprises de transformation de viande de faire grimper les prix par des pratiques de manipulation et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête. Les transformateurs de viande ont déclaré subir des pertes dans leurs activités liées au bœuf, car le coût élevé du bétail a éclipsé la hausse des prix de la viande.

Trump a suscité la colère des groupes du secteur bovin et de nombreux éleveurs en annonçant le mois dernier qu’il autoriserait l’entrée aux États-Unis de 300 000 tonnes de bœuf étranger à des taux tarifaires réduits pendant 90 jours avant les élections.

L’USDA a dévoilé cette semaine un plan visant à soutenir le secteur, comprenant notamment des prêts destinés aux petits transformateurs de viande et l’utilisation de terres protégées pour le pâturage.