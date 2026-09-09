Tyra Biosciences s'effondre après que son médicament anticancéreux n'a pas répondu aux attentes de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de Tyra Biosciences TYRA.O recule de 24,8% à 20,10 dollars avant l'ouverture du marché

** Tyra indique que son médicament expérimental contre le cancer de la vessie, le dabogratinib, à une dose de 60 mg, affiche un taux de réponse complète de 57% à trois mois

** Avant l’annonce des résultats, les analystes de Piper Sandler avaient fixé un “taux de réponse complète (RC) à 3 mois de 70%” comme principal “critère de réussite”

** Jefferies avait modélisé des réactions boursières allant de “+20 à 30% si le taux de RC se situe entre 70 et 79%” à “–30% si le taux de RC à 3 mois est inférieur à 70%”

** Ce médicament oral cible et bloque un gène FGFR3 défectueux qui alimente la croissance tumorale chez les patients atteints d’une forme de cancer de la vessie de bas grade

** Tyra prévoit également de consulter les autorités sanitaires concernant la conception de l’étude de phase avancée et le choix de la posologie

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 1,7% depuis le début de l’année